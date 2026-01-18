Скидки
Агент Доннаруммы: если в будущем появится возможность вернуться в Серию А, используем её

Агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что 26-летний футболист не упустит возможности вернуться в Италию, если она появится в будущем.

«Сегодня в «Манчестер Сити» он чувствует себя спокойно, ему очень нравится этот проект. Он начинает понимать английскую лигу.

На днях он в шутку сказал мне, что отыграет в АПЛ пять или шесть лет — приключение, но это была шутка… Если же появится возможность вернуться в Италию, мы воспользуемся ей», — приводит слова Райолы Calciomercato.

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение итальянского игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

Сколько зарабатывают футболисты:

