22:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Реале» испытывают сомнения насчёт будущего Александер-Арнольда в клубе — The Touchline

Внутри мадридского «Реала» возникли вопросы относительно роли правого защитника Трента Александер-Арнольда в долгосрочной стратегии клуба. Об этом сообщает The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «сливочные» имели чёткий план на использование 27-летнего футболиста, однако столкнулись с разочарованием из-за наличия у него травм. Кроме того, между клубом и игроком возник недостаток коммуникации во время процесса его восстановления после повреждения. Подчёркивается, что Александер-Арнольд вернётся на поле в феврале, а его игра станет ключевым фактором в разрешении этой ситуации.

Англичанин перешёл в «Реал» минувшим летом. Он сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился результативной передачей. В начале декабря сообщалось, что защитник повредил мышцу левого бедра.

