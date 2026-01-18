Скидки
Роналду оказался выше Месси по просмотрам страницы в «Википедии» с 2008 года

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял шестое место в рейтинге, предоставленном фондом Wikimedia, которому принадлежит интернет-энциклопедия «Википедия». Он включает 25 самых просматриваемых страниц электронной энциклопедии в период с 2008 года по нынешние дни.

Согласно рейтингу, страницу Роналду в «Википедии» просматривали свыше 209 млн раз, что является шестым результатом. Интересно, что страница аргентинца Лионеля Месси набрала 169 млн просмотров и заняла 11-е место. Из спортсменов больше в представленный рейтинге никто не попал.

Топ самых просматриваемых страниц за всю историю «Википедии»:

1. Список смертей по годам — 647 025 321.
2. США — 328 501 200.
3. Дональд Трамп — 325 397 973...
6. Криштиану Роналду — 209 262 818....
11. Лионель Месси — 169 027 752.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

