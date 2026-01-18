Мостовой: Маркиньос — один из лучших игроков РПЛ, его уход будет потерей для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе из московского клуба бразильца Маркиньоса.

«Слышал о возможном уходе Маркиньоса в «Црвену Звезду». Он же тоже пришёл в «Спартак» по просьбе Станковича, так как Деян его знал. Конечно, Маркиньос — хороший игрок для нашего чемпионата, один из лучших. Если он уйдёт, это будет потерей для «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересована «Црвена Звезда». 22 декабря клуб объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Деяна Станковича, который ранее возглавлял «Спартак».