Полузащитник «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Халл Сити» — Hull Daily Mail

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Халл Сити» — Hull Daily Mail
«Халл Сити» договорился об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Тоби Коллайера, рассчитанной до конца сезона. Об этом сообщает Hull Daily Mail.

По информации источника, «Халл Сити» рассчитывает завершить сделку по переходу футболиста в понедельник, 19 января.

Первую часть нынешнего сезона Коллайер провёл в аренде в «Вест Бромвиче». В 12 матчах Чемпиошипа он отметился одной результативной передачей.

Полузащитник находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. За этот период за взрослую команду манкунианцев Коллайер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

