Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» рассматривает полузащитника «Реала» в качестве летнего трансфера — Конур

«Интер» рассматривает полузащитника «Реала» в качестве летнего трансфера — Конур
Комментарии

«Интер» проявляет интерес к атакующему полузащитнику мадридского «Реала» Арде Гюлеру. Итальянский клуб рассматривает 20-летнего футболиста как звёздное приобретение на грядущее лето. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, турецкий хавбек сосредоточен на выступлениях за «сливочных» и хочет бороться за место в основном составе. Подчёркивается, что в зимнее трансферное окно «Арсенал» обращался насчёт потенциального перехода Гюлера, однако он решил остаться в испанском гранде.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
В «Реале» испытывают сомнения насчёт будущего Александер-Арнольда в клубе — The Touchline

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android