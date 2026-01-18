«Интер» рассматривает полузащитника «Реала» в качестве летнего трансфера — Конур

«Интер» проявляет интерес к атакующему полузащитнику мадридского «Реала» Арде Гюлеру. Итальянский клуб рассматривает 20-летнего футболиста как звёздное приобретение на грядущее лето. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, турецкий хавбек сосредоточен на выступлениях за «сливочных» и хочет бороться за место в основном составе. Подчёркивается, что в зимнее трансферное окно «Арсенал» обращался насчёт потенциального перехода Гюлера, однако он решил остаться в испанском гранде.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

