«Это просто ужасно!» Мостовой высказался о высокой травматичности Захаряна

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о частых травмах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Ранее россиянин не был включён в заявку команды на матч 20-го тура Ла Лиги с «Барселоной» из-за повреждения.

«Это просто ужасно. Мы со стороны за этим наблюдаем. Что говорит сам Захарян, врачи, руководство «Реала Сосьедад»? Они же должны тоже сказать, что происходит с парнем. Потому что это ненормально — всё время и столько лет травмироваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Большую часть прошлого сезона и начало нынешнего полузащитник пропустил из-за травм. В Ла Лиге — 2025/2026 у россиянина 12 матчей за клуб и ни одного результативного действия.