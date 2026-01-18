Мостовой: «Реал» — сумасшедшая команда, но Хаби Алонсо не дали поработать даже полгода

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об уходе главного тренера Хаби Алонсо из мадридского «Реала».

«Хаби Алонсо первый раз в истории с «Байером» стал чемпионом Германии. Его «Реал» год упрашивал, чтобы он их возглавил. Всё! Уже в «Реале» его нет (смеётся). Полгода даже не дали поработать. Есть результат? Тебя будут на руках носить. Нет результата? Уберут те же люди, которые хвалили.

Я был удивлён отставкой Хаби Алонсо, но как потом покопался, почитал и узнал, что там якобы было недопонимание с игроками. А так там ничего не происходит. «Реал» — сумасшедшая команда! Они как шли на первом-втором месте с «Барселоной» в чемпионате Испании. Ни разу не видел за 30 лет своей карьеры, чтобы все в раздевалке были всем довольны. Всегда будут вопросы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа. Команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на одно очко, но каталонцы имеют матч в запасе.