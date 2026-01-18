«Выступил хорошо, но посмотрим, как он проявит себя в ближайшие месяцы». Кин — о Кэррике

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил дебют Майкла Кэррика на посту главного тренера «красных дьяволов». Подопечные Кэррика обыграли «Манчестер Сити» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0.

«Отдаю должное, это просто фантастика. Теперь давайте оценим ситуацию в ближайшие несколько месяцев.

Главное сейчас – набрать обороты, вселить уверенность, не отвлекаться ни на что другое, сосредоточиться на матчах лиги. Есть качественные футболисты, мы это знаем. Они были недостаточно стабильны, но сегодня они сыграли «на ноль», вышли в два центральных защитника, это были опытные игроки, которые могут создать слаженную пару. Если игроки смогут избежать травм, всё это может сложиться.

Футболисты, выходящие на замену, оказали влияние на игру. Сегодня Кэррик выступил хорошо, но посмотрим, как он проявит себя в ближайшие месяцы», – приводит слова Кина ESPN со ссылкой на Sky Sports.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.