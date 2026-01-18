Дино Топпмёллер покинул пост главного тренера «Айнтрахта» Франкфурт

45-летний специалист Дино Топпмёллер ушёл с поста главного тренера «Айнтрахта» из Франкфурта. Эра Топпмёллера во Франкфурте завершилась после примерно двух с половиной лет работы. Временное решение по тренерскому составу уже принято. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Я бы с удовольствием продолжил работать с этой командой и преодолевать предстоящие трудности. Но принимаю это решение. Каждый день приходил в «Айнтрахт» с огромным энтузиазмом и радостью, несмотря на нынешнюю неудовлетворительную ситуацию, которая, несомненно, существует, горжусь тем, чего мы достигли за последние два с половиной года. Жаль, что не можем продолжить работать вместе», — сказал Топпмёллер.

Временно исполняющими обязанности тренера станут главный тренер молодёжной команды U21 Деннис Шмитт и тренер U19 Александр Майер, которые возьмут на себя руководство первой командой.

На данный момент «Айнтрахт» набрал 27 очков, забив 38 и пропустив 39 мячей — это худший показатель по пропущенным мячам в лиге.