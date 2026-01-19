Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 19-25 января

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 19 по 25 января.

20 января, вторник, 10:05 — лыжный спорт: Кубок мира по прыжкам с трамплина (Дзао). Женщины, HS 102.

20 января, вторник, 12:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Кронплац). Женщины, гигантский слалом, первая попытка.

20 января, вторник, 18:30 — футбол: Лига чемпионов, «Кайрат» - «Брюгге».

20 января, вторник, 20:45 — футбол: Лига чемпионов, «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити».

20 января, вторник, 23:00 — футбол: Лига чемпионов, «Вильярреал» — «Аякс».

21 января, среда, 10:05 — лыжный спорт: Кубок мира по прыжкам с трамплина (Дзао). Женщины, HS 102.

21 января, среда, 20:45 — футбол: Лига чемпионов, «Карабах» — «Айнтрахт» Франкфурт.

21 января, среда, 23:00 — футбол: Лига чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» — ПСВ.

22 января, четверг, 20:45 — футбол: Лига Европы, ПАОК — «Бетис».

22 января, четверг, 23:00 — футбол: Лига Европы, «Динамо» Загреб — ФКСБ.

23 января, пятница, 13:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Кицбюэль). Мужчины, супергигант.

23 января, пятница, 16:20 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному спорту (Гомс). Финалы. Командный спринт в свободном стиле.

23 января, пятница, 22:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Осер» — «ПСЖ».

24 января, суббота, 10:05 — лыжный спорт: Кубок мира по прыжкам с трамплина (Саппоро). Женщины, HS 137.

24 января, суббота, 15:00 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Карлсруэ» — «Герта».

24 января, суббота, 17:30 — футбол: Мультикаст матчей Бундеслиги (Германия).

24 января, суббота, 20:30 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Неом» — «Аль-Ахли».

24 января, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «Марсель» — «Ланс».

25 января, воскресенье, 11:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Шпинлерув-Млин). Женщины, слалом, первая попытка.

25 января, воскресенье, 14:05 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Шпинлерув-Млин). Женщины, слалом, вторая попытка.

25 января, воскресенье, 17:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Нант» — «Ницца».

25 января, воскресенье, 19:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Фрайбург» — «Кёльн».

25 января, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лилль» — «Страсбург».

