«Сочи» сыграл вничью с томским «КДВ» из Второй лиги в первом матче на зимних сборах

«Сочи» не смог обыграть томский «КДВ» из дивизиона Б Леон Второй лиги в первом матче зимних сборов. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

В составе команды Российской Премьер-Лиги голы забили полузащитник Дмитрий Васильев и нападающий Руслан Барт. Отметим, что «барсы» уступали в два мяча по ходу встречи.

После 18 сыгранных встреч чемпионата России «Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав девять очков. От зоны стыковых матчей команду Игоря Осинькина отделяет пять очков. При этом клуб из одноимённого города обладает худшей в лиге разницей забитых и пропущенных мячей (–25). Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.