Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» сыграл вничью с томским «КДВ» из Второй лиги в первом матче на зимних сборах

«Сочи» сыграл вничью с томским «КДВ» из Второй лиги в первом матче на зимних сборах
Комментарии

«Сочи» не смог обыграть томский «КДВ» из дивизиона Б Леон Второй лиги в первом матче зимних сборов. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

В составе команды Российской Премьер-Лиги голы забили полузащитник Дмитрий Васильев и нападающий Руслан Барт. Отметим, что «барсы» уступали в два мяча по ходу встречи.

После 18 сыгранных встреч чемпионата России «Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав девять очков. От зоны стыковых матчей команду Игоря Осинькина отделяет пять очков. При этом клуб из одноимённого города обладает худшей в лиге разницей забитых и пропущенных мячей (–25). Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Большая трансферная закупка в РПЛ, которую вы могли упустить
Большая трансферная закупка в РПЛ, которую вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android