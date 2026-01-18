Скидки
Сын Йохана Круиффа назначен техническим директором «Аякса» до 2028 года

Амстердамский «Аякс» назначил Йорди Круиффа, сына Йохана Круиффа, на должность технического директора клуба. Круифф начнёт выполнять свои обязанности с 1 февраля 2026 года, а срок действия контракта рассчитан до июня 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Для меня это особенное событие — быть здесь и подписать контракт. На стадионе, названном в честь моего отца, в клубе, который был важен в моей жизни с юных лет. Это само по себе говорит, как много это значит для меня и моей семьи. Начиная с февраля, полностью посвящу себя «Аяксу». Чувствую огромную ответственность и гордость за это. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. «Аякс» — уникальный клуб с богатой историей, сделаю всё возможное, чтобы вместе с ним открыть новую успешную главу в его истории», — прокомментировал своё назначение Круифф.

Йорди Круифф провёл несколько лет в молодёжной академии «Аякса», после чего продолжил карьеру в Испании, подписав контракт с «Барселоной». В качестве профессионального футболиста он выступал за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», а также провёл девять матчей за сборную Нидерландов. После завершения карьеры Круифф занимал различные посты в международном футболе, включая должности спортивного директора в «Маккаби» и «Барселоне». В данный момент он также является советником Индонезийской футбольной ассоциации.

