Матвей Сафонов посетил выставку картин в Лувре

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов посетил выставку французского живописца Жака-Луи Давида в Лувре.

«Ещё в России я начал регулярно ходить в музеи и галереи. Но только после переезда в Париж по-настоящему понял, насколько важно смотреть такие выставки с хорошим гидом. Когда тебе объясняют контекст, эпоху и замысел, и ты можешь проследить по картинам жизненный путь автора.

Выставка Давида оказалась очень сильной. Было интересно проследить его путь от художника, который лишь с четвёртой попытки стал членом Французской академии, до официального художника Наполеона. Выставка оставила очень цельное впечатление. Это не просто картины, а живая история, рассказанная через одного человека», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Сафонова

Сафонов продолжает восстановление после травмы. Вратарь сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.