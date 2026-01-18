Скидки
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Интера» – TEAMtalk

«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони. Итальянский игрок открыт к переходу в клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации издания, после травмы 19-летнего защитника «красных» Джованни Леони и перехода Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити», действующий чемпион АПЛ видит необходимость усилить линию обороны. Мерсисайдцы рассматривают футболистов Алессандро Бастони из «Интера» и Нико Шлоттербека из дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

