Хетафе — Валенсия, результат матча 18 января 2026, счёт 0:1, 20-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Валенсия» в концовке вырвала победу у «Хетафе» в матче Ла Лиги и покинула зону вылета
Комментарии

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Гайя – 84'    
Удаления: нет / Дуро – 90+8'

Единственный мяч в игре забил защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя на 84-й минуте.

После 20 матчей чемпионата Испании «Хетафе» набрал 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 20 очков и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Хетафе» в выездном матче встретится с «Жироной» 26 января, а «Валенсия» примет «Эспаньол» 24 января.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
