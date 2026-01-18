«Валенсия» в концовке вырвала победу у «Хетафе» в матче Ла Лиги и покинула зону вылета

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в игре забил защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя на 84-й минуте.

После 20 матчей чемпионата Испании «Хетафе» набрал 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 20 очков и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Хетафе» в выездном матче встретится с «Жироной» 26 января, а «Валенсия» примет «Эспаньол» 24 января.