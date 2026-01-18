«Пусть выскажет мне это в лицо». Защитник «МЮ» ответил на критику Скоулза

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес ответил бывшему футболисту команды Полу Скоулзу, который раскритиковал игру аргентинца в обороне из-за невысокого роста.

«Он может говорить всё, что хочет. Если ему есть, что мне сказать, пусть приходит. Ко мне домой, куда угодно. Мне всё равно. Лично я уважаю, когда люди хотят помочь клубу, а по телевизору может высказаться каждый. Пусть выскажет мне это в лицо. Поэтому мне совершенно всё равно, что он говорит. Я просто сосредоточусь на своей игре, на игре команды и отдам этому клубу всё до последнего», — приводит слова Мартинеса The Sun.

Ранее Пол Скоулз высмеял аргентинца за его рост (175 см) и выразил мнение, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд легко его обыграет в верховой борьбе.