Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом» завершился безголевой ничьей в 22-м туре АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Игра прошла на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт. Матч завершился со счётом 0:0.

Команды не забили голов в матче.

После 22 матчей чемпионата Англии «Вулверхэмптон» набрал восемь очков и продолжает занимать последнее, 20-е место, в турнирной таблице. «Ньюкасл» заработал 33 очка и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Вулверхэмптону» на выезде предстоит встретиться с «Манчестер Сити» 24 января, а «Ньюкасл» на день позже на своём поле сыграет с «Астон Виллой».