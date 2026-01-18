Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Ньюкасл, результат матча 18 января, счет 0:0, 22-й тур АПЛ 2025/2026

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом» завершился безголевой ничьей в 22-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Игра прошла на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт. Матч завершился со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Команды не забили голов в матче.

После 22 матчей чемпионата Англии «Вулверхэмптон» набрал восемь очков и продолжает занимать последнее, 20-е место, в турнирной таблице. «Ньюкасл» заработал 33 очка и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Вулверхэмптону» на выезде предстоит встретиться с «Манчестер Сити» 24 января, а «Ньюкасл» на день позже на своём поле сыграет с «Астон Виллой».

Календарь матчей Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Победила лучшая команда. Они были сильнее». Гвардиола — о поражении от «Ман Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android