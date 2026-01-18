Скидки
22:00 Мск
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новом контракте его сына Джулиано

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новом контракте его сына Джулиано
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 20-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» высказался о продлении контракта его сына и нападающего «матрасников» Джулиано Симеоне.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Сёрлот – 48'    

«Важно, что Джулиано продлил контракт. Он этого заслуживает, проделал огромную личную работу, особенно учитывая сложное положение сына тренера. Продление заслужено упорным трудом, смирением и стабильностью. Мы будем требовать от него ещё большего, потому что ему есть над чем работать», — приводит слова Диего Симеоне Mundo Deportivo.

Новое соглашение 23-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до 2030 года, а сумма отступных за игрока составляет € 500 млн.

Джулиано находится в системе «Атлетико» с 2019 года. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги сын Диего Симеоне провел 18 встреч, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. Также на счету форварда шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов и один забитый мяч. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

