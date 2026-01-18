«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в матче 18-го тура Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и берлинский «Унион». Встреча прошла на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия). Матч закончился со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл на 59-й минуте нападающий хозяев поля Крис Фюрих. На 83-й минуте хавбек «Униона» Чон У Ён счёт сравнял.

После 18 матчей чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 33 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Унион» заработал 24 очка после 18 игр и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Штутгарт» на выезде встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией» 25 января, а «Унион» на день раньше на домашнем стадионе сыграет с дортмундской «Боруссией».