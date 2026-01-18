Скидки
Футбол Новости

Штутгарт — Унион, результат матча 18 января, счет 1:1, 18-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в матче 18-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и берлинский «Унион». Встреча прошла на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия). Матч закончился со счётом 1:1.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
18 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин
1:0 Фюрих – 59'     1:1 Ён – 83'    

Счёт в матче открыл на 59-й минуте нападающий хозяев поля Крис Фюрих. На 83-й минуте хавбек «Униона» Чон У Ён счёт сравнял.

После 18 матчей чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 33 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Унион» заработал 24 очка после 18 игр и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Штутгарт» на выезде встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией» 25 января, а «Унион» на день раньше на домашнем стадионе сыграет с дортмундской «Боруссией».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
