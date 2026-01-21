«Славия» П — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Скидки
Славия Прага — Барселона: во сколько начало матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся пражская «Славия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Славия» Прага — «Барселона» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

В минувшем туре пражская команда уступила «Тоттенхэму» со счётом 0:3, а сине-гранатовые выиграли у «Айнтрахта» со счётом 2:1. В следующем туре «Славия» встретится с «Пафосом» (28 января), а «Барселона» — с «Копенгагеном» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
В сборной Испании обеспокоены напряжённостью между «Барселоной» и «Реалом» — AS

