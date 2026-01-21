«Челси» — «Пафос»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре лондонская команда уступила «Аталанте» со счётом 1:2, а кипрский клуб проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2. В следующем туре «Челси» встретится с «Наполи» (28 января), а «Пафос» — с пражской «Славией» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Какие карточки есть в футболе: