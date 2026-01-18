Скидки
«Пари НН» объявил о назначении тренера-аналитика из московского «Торпедо»

Комментарии

Нижегородский «Пари НН» объявил о присоединении к команде тренера-аналитика Игоря Стебенева. Ранее специалист работал в московском «Торпедо».

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» рад сообщить о пополнении в тренерского штаба. К команде присоединился Игорь Стебенев, который будет работать в качестве тренера-аналитика. До этого Игорь три года занимал должность аналитика в московском «Торпедо».

Карьеру специалист начинал в качестве тренера молодежной команды липецкого «Металлурга». Также он работал в академии имени Егора Титова, спортивной школе №12 в Липецке и в роли оператора-аналитика в «Висте» из Геленджика.

Футбольный клуб «Пари НН» приветствует Игоря Стебенева. Желаем успешной и плодотворной работы в нашем клубе, а также множества ярких побед. Добро пожаловать в Нижний Новгород!» – сообщает телеграм-канал «Пари НН».

После 18 туров Мир РПЛ нижегородская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 14 очками. Матч следующего, 19-го тура, с московским «Локомотивом» состоится 28 февраля.

