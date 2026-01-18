«Челси» согласовал условия контракта с защитником «Ренна» — Романо

Лондонский «Челси» согласовал условия личного контракта с защитником «Ренна» Жереми Жаке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, 20-летний игрок готов к переходу в клуб английской Премьер-лиги, но переговоры продолжаются. «Ренн» просит за французского футболиста € 65 млн.

Жереми Жаке является воспитанником красно-чёрных. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Франции, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.