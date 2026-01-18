Скидки
22:00 Мск
«Чай без сахара, пожалуйста». Скоулз продолжил словесную перепалку с защитником «МЮ»

Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз продолжил словесную перепалку с защитником команды Лисандро Мартинесом после того, как аргентинец предложил англичанину прийти к нему домой и высказать претензии в лицо.

«Кто-то хорошо сыграл в дерби, я очень рад за тебя. Чай без сахара, пожалуйста, Лисандро Мартинес», — написал Скоулз на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Скоулз высмеял аргентинца за его рост (175 см) и выразил мнение, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд легко его обыграет в верховой борьбе во время матча 22-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

Мартинес, в свою очередь, предложил бывшему полузащитнику прийти к нему домой и лично высказать свою позицию.

