Флорентино Перес помог Жоану Лапорте стать президентом «Барселоны» — El Confidencial

Жоан Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря помощи главы мадридского «Реала» Флорентино Переса. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Во время выборов Лапорте потребовалось внести € 124,6 млн на счета клуба, однако необходимых средств у него не было. Перес напрямую обратился в банк, чтобы помочь своему сопернику.

Сначала банк проявил неохоту к одобрению платежа, так как «Барселона» находилась в финансовом кризисе и не могла гарантировать своевременную оплату. Тем не менее настойчивость Переса привела к тому, что банк в конечном итоге согласился на сделку.

Причина такого поведения президента «Реала» заключалась в том, что в тот момент он считал Лапорту союзником в проекте Суперлиги. Однако с тех пор «Барселона» приняла решение покинуть этот проект.

В апреле 2021 года о создании Суперлиги объявили 12 ведущих европейских клубов: «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако проект был приостановлен после угрозы санкций со стороны УЕФА. Почти все участники покинули Суперлигу.