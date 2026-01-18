Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флорентино Перес помог Жоану Лапорте стать президентом «Барселоны» — El Confidencial

Флорентино Перес помог Жоану Лапорте стать президентом «Барселоны» — El Confidencial
Комментарии

Жоан Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря помощи главы мадридского «Реала» Флорентино Переса. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Во время выборов Лапорте потребовалось внести € 124,6 млн на счета клуба, однако необходимых средств у него не было. Перес напрямую обратился в банк, чтобы помочь своему сопернику.

Сначала банк проявил неохоту к одобрению платежа, так как «Барселона» находилась в финансовом кризисе и не могла гарантировать своевременную оплату. Тем не менее настойчивость Переса привела к тому, что банк в конечном итоге согласился на сделку.

Причина такого поведения президента «Реала» заключалась в том, что в тот момент он считал Лапорту союзником в проекте Суперлиги. Однако с тех пор «Барселона» приняла решение покинуть этот проект.

В апреле 2021 года о создании Суперлиги объявили 12 ведущих европейских клубов: «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако проект был приостановлен после угрозы санкций со стороны УЕФА. Почти все участники покинули Суперлигу.

Материалы по теме
Лапорта выиграл 19 трофеев с «Барселоной», это второй результат среди президентов клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android