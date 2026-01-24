Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карлсруэ — Герта: прямая трансляция матча 19-го тура Второй Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 15:00

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Карлсруэ» — «Герта»
Комментарии

24 января в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 19-го тура немецкой Второй Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Карлсруэ» и «Герта». Игра пройдёт на стадионе «БББанк Вильдпарк» в Карлсруэ.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Вторая Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Карлсруэ
Карлсруэ
Окончен
2 : 2
Герта
Берлин
1:0 Шлойзенер – 7'     1:1 Резе – 20'     2:1 Юнг – 26'     2:2 Дудзяк – 79'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бавария» заинтересована в трансфере 16-летнего полузащитника «Герты» — Плеттенберг

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android