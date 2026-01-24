Начало мультикаста матчей 19-го тура Бундеслиги

24 января в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, стартующих в указанный слот.

В 17:30 мск начнутся следующие игры:

«Майнц» — «Вольфсбург»;

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»;

«Байер» — «Вердер»;

«Бавария» — «Аугсбург»;

«Хайденхайм» — «РБ Лейпциг».

