Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Мультикаст матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 17:30, где смотреть матч Баварии

Начало мультикаста матчей 19-го тура Бундеслиги
Комментарии

24 января в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, стартующих в указанный слот.

Смотрите мультикаст здесь:
В 17:30 мск начнутся следующие игры:

«Майнц» — «Вольфсбург»;
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»;
«Байер» — «Вердер»;
«Бавария» — «Аугсбург»;
«Хайденхайм» — «РБ Лейпциг».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
