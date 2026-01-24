Скидки
Главная Футбол Новости

Неом — Аль-Ахли: прямая трансляция матча 18-го тура саудовской Про-Лиги по футболу 2025/2026 начнётся в 20:30

Начало прямой видеотрансляции матча саудовской Про-Лиги «Неом» — «Аль-Ахли»
Комментарии

24 января в 20:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Неом» и «Аль-Ахли». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Халид Спортс Сити» (Табук).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Неом
Окончен
0 : 3
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Тони – 55'     0:2 Марез – 64'     0:3 Мийо – 67'    
Удаления: Аль-Давсари – 61' / нет

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
