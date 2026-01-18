Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал два клуба, в которых готов работать тренером.

«На прошлой неделе я сказал, что если мне позвонят из «Манчестер Юнайтед» и предложат работу в любом качестве, я с удовольствием соглашусь. Это клуб, который я лично очень люблю, и я провел там 13 лет. Это один из двух клубов, в которых я бы с удовольствием снова работал тренером. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне», — приводит слова Руни The Sun.

Ранее Руни работал в качестве тренера «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед», выступающего в чемпионате МЛС, а также «Бирмингема» и «Плимут Аргайл».