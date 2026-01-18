Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни назвал два клуба, в которых готов работать тренером

Уэйн Руни назвал два клуба, в которых готов работать тренером
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал два клуба, в которых готов работать тренером.

«На прошлой неделе я сказал, что если мне позвонят из «Манчестер Юнайтед» и предложат работу в любом качестве, я с удовольствием соглашусь. Это клуб, который я лично очень люблю, и я провел там 13 лет. Это один из двух клубов, в которых я бы с удовольствием снова работал тренером. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне», — приводит слова Руни The Sun.

Ранее Руни работал в качестве тренера «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед», выступающего в чемпионате МЛС, а также «Бирмингема» и «Плимут Аргайл».

Материалы по теме
«Чай без сахара, пожалуйста». Скоулз продолжил словесную перепалку с защитником «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android