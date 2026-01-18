Скидки
«Ахмат» разгромно победил белградский ОФК на зимних сборах

«Ахмат» разгромно победил белградский ОФК на зимних сборах
Грозненский «Ахмат» разгромил белградский ОФК во втором матче на зимних сборах команды. Игра закончилась со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл новичок грозненцев нападающий Галымжан Кенжебек. Форвард отличился на 37-й минуте. Второй гол забил Мохамед Конате в конце первого тайма на 45-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте счёт до разгромного довёл аргентинец Брайан Мансилья.

Ранее «Ахмат» уступил другой сербской команде, «Нови-Пазар», со счётом 0:1 в первом матче во время подготовки ко второй части сезона.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр.

