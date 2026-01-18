«Ахмат» разгромно победил белградский ОФК на зимних сборах

Грозненский «Ахмат» разгромил белградский ОФК во втором матче на зимних сборах команды. Игра закончилась со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл новичок грозненцев нападающий Галымжан Кенжебек. Форвард отличился на 37-й минуте. Второй гол забил Мохамед Конате в конце первого тайма на 45-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте счёт до разгромного довёл аргентинец Брайан Мансилья.

Ранее «Ахмат» уступил другой сербской команде, «Нови-Пазар», со счётом 0:1 в первом матче во время подготовки ко второй части сезона.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков за аналогичное количество игр.