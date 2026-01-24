Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол

Марсель — Ланс: прямая трансляция матча 19-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнётся в 23:05

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Марсель» — «Ланс»
Комментарии

24 января в 23:05 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Марсель» и «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Марсель
Окончен
3 : 1
Ланс
1:0 Гуири – 3'     2:0 Нванери – 13'     3:0 Гуири – 75'     3:1 Фофана – 85'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

