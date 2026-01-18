Матета сообщил «Кристал Пэлас» о готовности перейти в «Ювентус» — Скира

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета сообщил руководству лондонского клуба о готовности перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, переговоры проходят успешно, поэтому французский футболист может присоединиться к клубу итальянской Серии А к концу недели. «Ювентус» заплатит за аренду с обязательной опцией выкупа € 30 млн.

В текущем сезоне Матета провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.