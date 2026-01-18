«Привыкаю к новым цветам и команде». Дивеев — о первоначальном этапе сборов в «Зените»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о первоначальном этапе зимних сборов в составе санкт-петербургской команды, а также своей адаптации в новом коллективе.

«Всем привет! Пару дней тренировок уже позади. Привыкаю к новым цветам и команде. Со многими ребятами знаком ещё по сборной. Атмосфера рабочая! Потихоньку втягиваюсь», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами.