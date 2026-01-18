Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» выразил желание принять участие в Кубке Либертадорес

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, что его клуб планирует принять участие в Кубке Либертадорес, турнире, который Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) проводит среди лучших клубов стран Южной Америки.

«Я вёл переговоры с КОНМЕБОЛ и Алехандро Домингесом (Президентом организации. — Прим. «Чемпионата») о возможности участия в Кубке Либертадорес. Есть прецедент, мексиканские клубы уже играли в турнире. Хотел бы играть в Кубке Либертадорес; говорил и буду говорить об этом публично. Говорил об этом в MLS. Считаю, что чемпионы МЛС заслуживают это место. Это хороший способ продолжать развивать футбол в масштабах всей Америки с участием североамериканских и мексиканских клубов, конкуренция будет лучше», — приводит слова Маса TyC Sports.

