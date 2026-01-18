Скидки
«Арсенал» согласовал переход Зинченко в «Аякс» на условиях аренды — TEAMtalk

«Арсенал» достиг соглашения с «Аяксом» о переходе защитника Александра Зинченко. Игрок близок к уходу из «Ноттингем Форест» в амстердамский клуб. По данным TEAMtalk, период Зинченко в «Ноттингеме» подходит к своему концу.

Защитник перешёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Арсенала» в 2025 году в последний день летнего трансферного окна. За время пребывания в клубе Зинченко провёл всего 10 матчей, из которых в стартовом составе вышел лишь в четырёх играх в Премьер-лиге. Зинченко не смог закрепиться в основном составе «Фореста».

По данным источника, «Аякс» достиг соглашения с «Арсеналом» об аренде защитника до конца сезона. Сам Зинченко согласен на переход в нидерландский клуб. Соглашение игрока с «Арсеналом» истекает в конце сезона, и план «Аякса» заключается в том, чтобы подписать с ним контракт на более длительный срок.

Нидерландский клуб, занимающий третье место в турнирной таблице Эредивизии, стремится завершить сделку по переходу Зинченко как можно скорее. Таким образом, трансфер защитника может состояться в ближайшее время.

