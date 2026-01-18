Сборная Сенегала выразила недовольство организацией Кубка Африки перед финалом турнира

Сборная Сенегала пожаловалась на Африканскую конфедерацию футбола перед финалом Кубка африканских наций. Об этом сообщает New York Times. Марокко, с которыми «Львы Теранги» сыграют в решающем матче 18 января, является хозяевами турнира.

По информации издания, сенегальская национальная команда выразила недовольство из-за количества предоставленных билетов на матч для болельщиков их сборной. Менее трёх тысяч сенегальцев смогут увидеть игру вживую, при этом стадион «Принц Мула Абдулла», на котором пройдёт финал, вмещает 69 500 человек.

Кроме того, подопечные Пап Тиава были вынуждены сменить тренировочную базу команды в целях обеспечения безопасности игроков и персонала сборной.

Напомним, на стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.). Решающая игра состоится сегодня, 18 января, в 22:00 мск.