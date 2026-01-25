Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Кёльн: прямая трансляция матча 19-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 19:30

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Фрайбург» — «Кёльн»
25 января в 19:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Фрайбург» и «Кёльн». Игра пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 19-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Фрайбург
2-й тайм
2 : 1
Кёльн
0:1 Розенфельдер – 10'     1:1 Шерхант – 11'     2:1 Матанович – 44'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Топ-5 легенд футбола:

