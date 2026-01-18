Гладилин: «Спартаку» нельзя отдавать Маркиньоса, его уход будет потерей для команды

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».

«Это пока слухи. Конечно, возможный уход Маркиньоса будет потерей для «Спартака». И отдавать его нельзя, он в расцвете сил. Станкович знает его потенциал. Маркиньос — один из самых перспективных футболистов в составе «Спартака». Надо его сохранять для команды», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее появилась информация, что «Црвена Звезда», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, предложила красно-белым € 5 млн с учётом бонусов за трансфер Маркиньоса, а также процент с будущей продажи 26-летнего футболиста.