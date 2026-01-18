Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Спартаку» нельзя отдавать Маркиньоса, его уход будет потерей для команды

Гладилин: «Спартаку» нельзя отдавать Маркиньоса, его уход будет потерей для команды
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».

«Это пока слухи. Конечно, возможный уход Маркиньоса будет потерей для «Спартака». И отдавать его нельзя, он в расцвете сил. Станкович знает его потенциал. Маркиньос — один из самых перспективных футболистов в составе «Спартака». Надо его сохранять для команды», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее появилась информация, что «Црвена Звезда», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, предложила красно-белым € 5 млн с учётом бонусов за трансфер Маркиньоса, а также процент с будущей продажи 26-летнего футболиста.

Материалы по теме
«В «Спартаке» я был беспокойным из-за судей». Станкович — в «Црвене» и хочет Маркиньоса
«В «Спартаке» я был беспокойным из-за судей». Станкович — в «Црвене» и хочет Маркиньоса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android