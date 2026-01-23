Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осер — ПСЖ: во сколько начало матча 19-го тура Лиги 1 сезона 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Осер» — «ПСЖ»: во сколько начало матча 19-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Осер» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 1 . 19-й тур
23 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 79'    

В минувшем туре команда Кристоф Пеллиссье встречалась с «Лансом» и уступила со счётом 0:1. В следующем туре «Осер» сыграет с «Тулузой» (2 февраля). В 18-м туре Лиги 1 «ПСЖ» проводил матч с «Лиллем», в котором победил со счётом 3:0. В 19-м туре подопечные Луиса Энрике встретятся со «Страсбургом» (1 февраля).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Парень без КПД...» Кержаков — о голе Дембеле в ворота «Лилля»

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android