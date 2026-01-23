«Осер» — «ПСЖ»: во сколько начало матча 19-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Осер» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре команда Кристоф Пеллиссье встречалась с «Лансом» и уступила со счётом 0:1. В следующем туре «Осер» сыграет с «Тулузой» (2 февраля). В 18-м туре Лиги 1 «ПСЖ» проводил матч с «Лиллем», в котором победил со счётом 3:0. В 19-м туре подопечные Луиса Энрике встретятся со «Страсбургом» (1 февраля).

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: