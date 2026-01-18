«Атлетико» победил «Алавес» в матче Ла Лиги и вышел на третье место в таблице

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в игре забил нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот на 48-й минуте.

После 20 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Алавес» заработал 19 очков и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче встретится с «Мальоркой» 25 января, а «Алавес» в этот же день примет «Бетис».