Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сенегал — Марокко: стартовые составы команд на матч финала Кубка африканских наций 2025, 18 января 2026

Сенегал — Марокко: стартовые составы команд на финал Кубка африканских наций
Комментарии

Сегодня, 18 января, состоится финальный матч на Кубке африканский наций между сборными Сенегала и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
Стартовые составы команд.

Сенегал: Эдуард Менди, Антуан Менди, Сарр, Ньякате, Малик Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Мане, Ндиайе, Джексон.

Марокко: Буну, Хакими, Агер, Масина, Мазрауи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Сайбари, Диас, Эль-Кааби, Абде.

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара, покинувшая турнир на стадии 1/4 финала.

Комментарии
