Результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 18 января, завершился 18-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 18-го тура Бундеслиги:
Пятница, 16 января:
«Вердер» – «Айнтрахт» Франкфурт – 3:3.
Суббота, 17 января:
«Вольфсбург» – «Хайденхайм» — 1:1;
«Хоффенхайм» – «Байер» — 1:0;
«Кёльн» – «Майнц» — 2:1;
«Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули» — 3:2;
«Гамбург» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:0;
«РБ Лейпциг» – «Бавария» — 1:5.
Воскресенье, 18 января:
«Штутгарт» – «Унион» — 1:1;
«Аугсбург» – «Фрайбург» — 2:2.
Турнирную таблицу чемпионата Германии продолжает возглавлять мюнхенская «Бавария», набрав 50 очков за 18 матчей.