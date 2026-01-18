Скидки
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Чемпионат Германии по футболу 2025/2026: результаты на 18 января, календарь, таблица

Результаты матчей 18-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 18 января, завершился 18-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 18-го тура Бундеслиги:

Пятница, 16 января:

«Вердер» – «Айнтрахт» Франкфурт – 3:3.

Суббота, 17 января:

«Вольфсбург» – «Хайденхайм» — 1:1;
«Хоффенхайм» – «Байер» — 1:0;
«Кёльн» – «Майнц» — 2:1;
«Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули» — 3:2;
«Гамбург» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:0;
«РБ Лейпциг» – «Бавария» — 1:5.

Воскресенье, 18 января:

«Штутгарт» – «Унион» — 1:1;
«Аугсбург» – «Фрайбург» — 2:2.

Турнирную таблицу чемпионата Германии продолжает возглавлять мюнхенская «Бавария», набрав 50 очков за 18 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
