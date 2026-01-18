Скидки
Футбол Новости

«Как будто на «вы» с мячом обращаюсь». Глушенков — о первоначальном этапе сборов «Зенита»

«Как будто на «вы» с мячом обращаюсь». Глушенков — о первоначальном этапе сборов «Зенита»
Комментарии

Футболист «Зенита» Максим Глушенков рассказал о тренировочном процессе команды на зимнем сборе в Катаре.

«Мы с утра хорошо поработали и теперь тренерский штаб нам дал такую эмоциональную и разгрузочную тренировку. Очень понравилось, чуть-чуть посмеялись, побегали — всё классно было. Упражнения больше всего понравились, когда мы головой в бочки пытались мяч закинуть. В целом неплохо себя чувствую, потому что до сборов дня три-четыре поработал. Поэтому сейчас полегче даётся. А так нагрузки хорошие, переносим их хорошо. Дальше будем продолжать в том же духе. Пока я как будто на «вы» с мячом обращаюсь, это нормальная история, когда мяч не трогаешь на протяжении долгого времени. Нужно к нему заново привыкать», — приводит слова Глушенкова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Новости. Футбол
