Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: Карседо напоминает Тедеско в «Спартаке» — приезжают, раскручиваются и уезжают

Гладилин: Карседо напоминает Тедеско в «Спартаке» — приезжают, раскручиваются и уезжают
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых, сравнив его с бывшим наставником столичного клуба Доменико Тедеско.

«Это не показатель, что Карседо работал помощником с Эмери и потом работал в не столь футбольных странах. Этот вариант мне напоминает Тедеско и других тренеров, которые сюда приезжают, молодые и перспективные, раскручиваются, а потом уезжают из «Спартака». Карседо — такой же вариант, как и предыдущие», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После «Спартака» Тедеско работал в клубе «РБ Лейпциг» и сборной Бельгии. Сейчас немецкий специалист возглавляет «Фенербахче».

«Спартак» после первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде в начале марта.

Материалы по теме
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android