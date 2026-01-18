Гладилин: Карседо напоминает Тедеско в «Спартаке» — приезжают, раскручиваются и уезжают

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых, сравнив его с бывшим наставником столичного клуба Доменико Тедеско.

«Это не показатель, что Карседо работал помощником с Эмери и потом работал в не столь футбольных странах. Этот вариант мне напоминает Тедеско и других тренеров, которые сюда приезжают, молодые и перспективные, раскручиваются, а потом уезжают из «Спартака». Карседо — такой же вариант, как и предыдущие», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После «Спартака» Тедеско работал в клубе «РБ Лейпциг» и сборной Бельгии. Сейчас немецкий специалист возглавляет «Фенербахче».

«Спартак» после первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде в начале марта.