Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: Карседо со «Спартаком» не поднимется выше шестого места в РПЛ

Гладилин: Карседо со «Спартаком» не поднимется выше шестого места в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался по поводу перспектив красно-белых под руководством главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Каким бы Карседо ни был стабильным и спокойным, ему волноваться не стоит. Он со «Спартаком» выше шестого места не поднимется в РПЛ. Если только «Балтика» не начнёт всё проигрывать, может быть, пятыми будут. Он ничем не рискует, запас очков большой, ниже не опустится.

Выше? Может теоретически подняться на одно место. У него идеальное время для работы. Не вижу, что он что-то выиграет. В этой ситуации сейчас любой тренер, который придёт в «Спартак», выше пятого-шестого места не поднялся бы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Гладилин: «Спартаку» нельзя отдавать Маркиньоса, его уход будет потерей для команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android