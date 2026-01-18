Гладилин: Карседо со «Спартаком» не поднимется выше шестого места в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался по поводу перспектив красно-белых под руководством главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Каким бы Карседо ни был стабильным и спокойным, ему волноваться не стоит. Он со «Спартаком» выше шестого места не поднимется в РПЛ. Если только «Балтика» не начнёт всё проигрывать, может быть, пятыми будут. Он ничем не рискует, запас очков большой, ниже не опустится.

Выше? Может теоретически подняться на одно место. У него идеальное время для работы. Не вижу, что он что-то выиграет. В этой ситуации сейчас любой тренер, который придёт в «Спартак», выше пятого-шестого места не поднялся бы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице.