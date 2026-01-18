Скидки
Футбол Новости

Ван Дейк: мне не нравится, когда меня освистывают собственные фанаты

Ван Дейк: мне не нравится, когда меня освистывают собственные фанаты
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о реакции болельщиков команды на ничью с «Бёрнли» (1:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Вирц – 42'     1:1 Эдвардс – 65'    

«Разочарование — вот слово, которое определённо приходит мне на ум. Это реальность, нам нужна поддержка. Мне не нравится, когда меня освистывают мои собственные фанаты», — приводит слова ванн Дейка Goal.

Болельщики «Ливерпуля» были недовольны результатом команды в матче с аутсайдером чемпионата и освистали футболистов после игры.

После 22 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бёрнли» заработал 14 очков и располагается на 19-й строчке.

