Ван Дейк: мне не нравится, когда меня освистывают собственные фанаты

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о реакции болельщиков команды на ничью с «Бёрнли» (1:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Разочарование — вот слово, которое определённо приходит мне на ум. Это реальность, нам нужна поддержка. Мне не нравится, когда меня освистывают мои собственные фанаты», — приводит слова ванн Дейка Goal.

Болельщики «Ливерпуля» были недовольны результатом команды в матче с аутсайдером чемпионата и освистали футболистов после игры.

После 22 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бёрнли» заработал 14 очков и располагается на 19-й строчке.