«Барселона» поздравила бывшего тренера Хосепа Гвардиолу с 55-летием

Комментарии

«Барселона» поздравила своего бывшего тренера Хосепа Гвардиолу с днём рождения. Сегодня испанскому специалисту исполнилось 55 лет. Пресс-служба «Барселоны» опубликовала фотографию Гвардиолы с кубком Лиги чемпионов и написала: «С днём рождения, Пеп!»

В качестве игрока каталонского клуба Гвардиола стал шестикратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов, а также другие трофеи — всего 15. На посту тренера сине-гранатовых он завоевал 14 трофеев, среди которых две Лиги чемпионов и три титула в Ла Лиге.

В данный момент Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». В июне 2023 года он впервые в истории клуба привёл «горожан» к победе в Лиге чемпионов. В активе испанца также шесть золотых медалей АПЛ и трофеи Кубка и Суперкубка страны.

