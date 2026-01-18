Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Эвертон, результат матча 18 января 2026, счет 0:1, 22-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» минимально уступила «Эвертону» в матче 22-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Тони Харрингтон. Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Барри – 59'    

Единственный гол в матче забил нападающий Тьерно Барри. Форвард «ирисок» отличился во втором тайме на 59-й минуте.

На данный момент «Астон Вилла» набрала 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» располагается на 10-й строчке, в активе команды 32 очка.

В следующем туре бирмингемцы встретятся с «Ньюкаслом» 25 января, а ливерпульская команда на следующий день сыграет с «Лидсом».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсенал» растерзал «Виллу» на пороге крутого рекорда! А Жезус после гола скосплеил Кака
«Арсенал» растерзал «Виллу» на пороге крутого рекорда! А Жезус после гола скосплеил Кака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android