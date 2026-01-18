«Астон Вилла» минимально уступила «Эвертону» в матче 22-го тура АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Тони Харрингтон. Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Тьерно Барри. Форвард «ирисок» отличился во втором тайме на 59-й минуте.

На данный момент «Астон Вилла» набрала 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» располагается на 10-й строчке, в активе команды 32 очка.

В следующем туре бирмингемцы встретятся с «Ньюкаслом» 25 января, а ливерпульская команда на следующий день сыграет с «Лидсом».