Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн: я бы не стал жаловаться, если бы «Бавария» стала чемпионом уже в марте или апреле

Кейн: я бы не стал жаловаться, если бы «Бавария» стала чемпионом уже в марте или апреле
Комментарии

Форвард «Баварии» Гарри Кейн не считает, что досрочное чемпионство клуба в Бундеслиге окажет влияние на игру команды в Лиге чемпионов. Англичанин ответил на вопрос, может ли раннее завоевание титула сказаться на выступлениях мюнхенцев из-за возможного сбоя ритма.

«Не стал жаловаться, если бы мы выиграли титул в марте или апреле. Думаю, с нашим нынешним настроем это не имело бы значения. Мы просто продолжим играть так, как играли всегда», — приводит слова Кейна аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х.

17 января «Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» со счётом 5:1, при этом Кейн забил один мяч. В текущем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 50 очками. Отрыв от второго места, которое занимает «Боруссия» из Дортмунда, составляет 11 очков.

Материалы по теме
«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги, у Кейна один гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android