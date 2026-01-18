Кейн: я бы не стал жаловаться, если бы «Бавария» стала чемпионом уже в марте или апреле

Форвард «Баварии» Гарри Кейн не считает, что досрочное чемпионство клуба в Бундеслиге окажет влияние на игру команды в Лиге чемпионов. Англичанин ответил на вопрос, может ли раннее завоевание титула сказаться на выступлениях мюнхенцев из-за возможного сбоя ритма.

«Не стал жаловаться, если бы мы выиграли титул в марте или апреле. Думаю, с нашим нынешним настроем это не имело бы значения. Мы просто продолжим играть так, как играли всегда», — приводит слова Кейна аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х.

17 января «Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» со счётом 5:1, при этом Кейн забил один мяч. В текущем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 50 очками. Отрыв от второго места, которое занимает «Боруссия» из Дортмунда, составляет 11 очков.